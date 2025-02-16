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Kahtalı Mıçe'ye veda! Kahtalı Mıçe'nin kızları cenazede türkü okudu

16.02.2025 13:55
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Hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe için Adıyaman'da cenaze töreni düzenlendi. Kahtalı Mıçe için düzenlenen cenaze törenine binlerce insan katldı. Kahtalı Mıçe'nin kızları Berivan Taner ve Venda Altuntaş, babalarını türkü söyleyerek uğurladı.

Kahtalı Mıçe'ye veda! Kahtalı Mıçe'nin kızları cenazede türkü okudu

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Kahtalı Mıçe'nin kızları Berivan Taner ve Venda Altuntaş gözyaşları içinde babalarını türkü söyleyerek uğurladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta'ya götürüldü. Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Buradaki törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları Yunus Bülbül ve Mehmet Seske, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

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Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi'ne götürüldü. Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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KIZLARI ZOR ANLAR YAŞADI

Kahtalı Mıçe'nin kızları Berivan Taner ve Venda Altuntaş, babalarını türkü söyleyerek uğurladı. Babalarının ölümüyle zor anlar yaşayan ağlayarak türkü okudu ve babalarına bu şekilde veda etti.

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Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Kahtalı Mıçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
allah rahmet eylesin. kızlarının öyle içine sinmiş. öyle uğurlamak istemişler. saygı duymak lazım
yurdum insanları çeşit çeşit. bunlar da böyle.
Her canlı ölümü tadacaktır,...
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