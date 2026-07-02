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Kamuran İnselel'in cenazesine kimse gelmedi! Sessiz sedasız defnedildi

Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle Alanya'da hastanede tedavi gören usta oyuncu Kamuran İnselel, hayatını kaybetti. İnselel anma töreni düzenlenmeden belediye işçileri tarafından sessiz sedasız defnedildi.

Kamuran İnselel'in cenazesine kimse gelmedi! Sessiz sedasız defnedildi

"Sefiller", “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız”, “Devrim Gecesi” gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Kamuran İnselel, bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu Kamuran İnselel, hayatını kaybetti.

Kâmuran İnselel vefat ettiği gün apar topar toprağa verildi. Kamuran İnselel'in anma töreni düzenlenmeden Belediye işçileri tarafından defnedilmesi görenleri üzdü.

Kamuran İnselel in cenazesine kimse gelmedi! Sessiz sedasız defnedildi 1

"NEDEN BÖYLE OLDU?"

Şarkıcı Onur Akay, Kamuran İnselel'in naaşının öğle namazı beklenmeden defnedildiğini iddia ederek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kamuran İnselel in cenazesine kimse gelmedi! Sessiz sedasız defnedildi 2

Akay, "1 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı hayatını kaybeden değerli oyuncumuz Kamuran İnselel, daha haberi duyulmadan bu sabah saat 11.00'de Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra, aynı mezarlıkta görevliler tarafından toprağa verildi. Mekânı cennet olsun ama öğle namazı bile beklenmeden neden böyle apar topar toprağa verildi? Kadir İnanır'ın da rol arkadaşıydı. Sevenleri katılmak istemez miydi?" ifadelerini kullanarak, defin sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze
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