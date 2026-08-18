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Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan aşka geldi! Sevgilisine doyamadı

Taşacak Bu Deniz setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ali Öner ile Zeynep Atılgan çifti aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Atılgan, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan aşka geldi! Sevgilisine doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Taşacak Bu Deniz dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen oyuncu Ali Öner ile Zeynep Atılgan çifti, haziran ayında çıktıkları tatilde ilk kez birlikte görüntülenerek ilişkilerini belgelemişti.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan aşka geldi! Sevgilisine doyamadı 1

O günden bu yana sık sık yan yana gelen çift, aşklarını her fırsatta göz önüne sermeye devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan aşka geldi! Sevgilisine doyamadı 2

Zeynep Atılgan, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kolajıyla kutladı.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan aşka geldi! Sevgilisine doyamadı 3

"İYİ Kİ SEN SEVGİLİM"
Atılgan paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" notunu düşerken; Ali Öner de sevgilisine "İyi ki sen sevgilim, seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Öte yandan Ali Öner, Ağustos 2025'te Livanur Aydın ile nişanlanmış ancak çift kısa süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Ali Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada gündeme gelmişti.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan aşka geldi! Sevgilisine doyamadı 4

Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın ise adının bu konuyla anılmasından rahatsız olduğunu belirterek, ortaya atılan iddiaların kendi geçmişindeki gerçekliği yansıttığını ifade etmişti.

Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan ile birlikteliğini doğrulamış, ilişkinin Livanur Aydın'dan ayrılmasının ardından başladığını açıklamıştı.

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Taşacak Bu Deniz Zeynep Atılgan
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