MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Umre'ye gitti! 'Çılgıncasına tavaf'

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Umre'ye gitti. Demirkol, Mekke ve Medine’den çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, ziyaretine ilişkin kareler kısa sürede dikkat çekti.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Umre'ye gitti! 'Çılgıncasına tavaf'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, bu kez sahne performanslarıyla değil, yaptığı Umre ziyaretiyle gündeme geldi.

Kutsal topraklara giden Demirkol, Mekke ve Medine’den çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Umre ye gitti! Çılgıncasına tavaf 1

Ünlü komedyen paylaşımına "Çılgıncasına tavaf time " notu düştü. Doğu Demirkol'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Umre ye gitti! Çılgıncasına tavaf 2

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?
Doğu Demirkol, kendine has absürt tarzı, gündelik yaşamı ve aile ilişkilerini ele alan stand-up gösterileriyle tanınan Türk komedyen, oyuncu ve senaristtir. Tam adı Aydın Doğu Demirkol olan sanatçı, hem sahne performansları hem de uluslararası festival sinemasındaki başarılarıyla modern Türk komedisinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alır.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mersinli avukat bir anne ile Çerkes kökenli Balıkesirli bir genel cerrah babanın oğludur.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aylar sonra setlere döndü! Son hali ortaya çıktıAylar sonra setlere döndü! Son hali ortaya çıktı
Aşka geldi! Sevgilisine doyamadı Aşka geldi! Sevgilisine doyamadı

Anahtar Kelimeler:
Komedyen Doğu Demirkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.