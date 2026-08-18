Ünlü komedyen Doğu Demirkol Umre'ye gitti! 'Çılgıncasına tavaf'

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, bu kez sahne performanslarıyla değil, yaptığı Umre ziyaretiyle gündeme geldi.

Kutsal topraklara giden Demirkol, Mekke ve Medine’den çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü komedyen paylaşımına "Çılgıncasına tavaf time " notu düştü. Doğu Demirkol'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Doğu Demirkol, kendine has absürt tarzı, gündelik yaşamı ve aile ilişkilerini ele alan stand-up gösterileriyle tanınan Türk komedyen, oyuncu ve senaristtir. Tam adı Aydın Doğu Demirkol olan sanatçı, hem sahne performansları hem de uluslararası festival sinemasındaki başarılarıyla modern Türk komedisinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alır.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mersinli avukat bir anne ile Çerkes kökenli Balıkesirli bir genel cerrah babanın oğludur.