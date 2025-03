Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı! 16 Mart 2025 Pazar dizileri neler??

Pazar günü televizyon izlemek isteyenler için zengin bir yayın akışı bulunuyor. Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanallar, izleyicilerine farklı türlerdeki program ve dizilerle eğlenceli bir gün sunuyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar geniş bir yelpazede içerikler sizleri bekliyor. İşte 16 Mart 2025 Pazar günü için öne çıkan programlar ve diziler:

16 Mart 2025 Pazar TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar ve Diziler Var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Piyasa

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Cengizhan Destanı

22:45 Kandahar

01:15 Piyasa

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:00 5N1K

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Yedi Numara

07:40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

08:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Parola Vatan: Sıfır Terör

14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:35 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Vefa Sultan

01:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:15 Sahur Bereketi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kral Kaybederse

01:30 Sahipsizler

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Dizi TV

14:20 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Kuruluş Osman

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

05:00 Gençlik Rüzgarı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri