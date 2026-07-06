'Kanuni' şakası nedeniyle yargılanan Tuba Ulu'nun davası ertelendi! İstenen ceza

Komedyen Tuba Ulu bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka yüzünden gözaltına alınmıştı. İddianamede şovunda 'Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi' sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu yer almıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla dava açılan komedyen Tuba Ulu, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Komedyen savunmasında "Önceki duruşmadaki beyanlarımı tekrar ederim. O beyanlarıma ek olarak bir komedyen olarak Türkiye’nin her yerinde gösteri yaptım ve insanlara dokundum. Yaptığım şaka ve hicivde hiç kimseyi aşağılamak ya da hiç kimsenin değerlerine dokunmak gibi bir maksadım yoktu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ulu ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Hakim, savunma için süre vererek duruşmayı 14 Temmuz saat 11.00’e erteledi.

Savcılık, Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediğini öne sürerek 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.