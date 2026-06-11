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Kanye West'e bir dava daha! Ünlü model anlattı: "Aniden boynuma sarılıp..."

Amerikalı model Jennifer An, Kanye West'in bir müzik klibi çekiminde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek dava açtı. Ünlü rapçinin "Bu sanat, ben Picasso'yum" diye bağırdığı iddia edilirken, West cephesi suçlamaları reddetti.

Kanye West'e bir dava daha! Ünlü model anlattı: "Aniden boynuma sarılıp..."

Kanye West hakkında yeni bir dava gündeme geldi. Model Jennifer An, 2010 yılında bir müzik videosu çekiminde West'in kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Olayla ilgili tarafların açıklamaları ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Jennifer An'ın iddiasına göre olay, 2010 yılında İngiliz müzik grubu La Roux'nun "In For The Kill" şarkısının klip çekimleri sırasında yaşandı.

Kanye West e bir dava daha! Ünlü model anlattı: "Aniden boynuma sarılıp..." 1

BBC'nin "Fame Under Fire" podcastine konuşan model, Kanye West'in çekim sırasında aniden boynunu iki eliyle sıktığını, makyajını yüzüne dağıttığını ve ağzına parmaklarını soktuğunu öne sürdü. An, yaşadığı olay nedeniyle kendisini "nefessiz, korkmuş ve ne olduğunu anlayamaz halde" hissettiğini söyledi.

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Modelin anlatımına göre West, olay sırasında "Bu sanat, ben Picasso'yum" şeklinde bağırdıktan sonra setten ayrıldı.

Kanye West e bir dava daha! Ünlü model anlattı: "Aniden boynuma sarılıp..." 2

"BİR ANDA BOĞAZIMI SIKTI"

Jennifer An, çekim günü Kanye West'in sete geleceğinden haberi olmadığını belirtti. Ünlü rapçinin üç modeli seçtiğini ve daha sonra çekim planını değiştirdiğini anlatan model, yaşadıklarını şöyle özetledi:

"Bir anda elini uzatıp boğazımı sıkmaya başladı. Sonra diğer elini de kullanarak iki eliyle boğazımı sıktı. Ne olduğunu anlayamıyordum."

Kanye West e bir dava daha! Ünlü model anlattı: "Aniden boynuma sarılıp..." 3

An ayrıca olay sırasında set ekibinin müdahale etmediğini ve işini kaybetme korkusuyla tepki gösteremediğini iddia etti.

DAVA DOSYASINA MESAJLAR EKLENDİ

Model, 2024 yılında dava açmadan önce La Roux'nun solisti Elly Jackson ile yeniden iletişime geçtiğini söyledi. İddiaya göre Jackson, yaşanan olayı unutmadığını belirterek "Bu korkunçtu" ifadelerini kullandı. Söz konusu mesajların dava dosyasına delil olarak sunulduğu öğrenildi.

Kanye West'in avukatları ise suçlamalara farklı bir açıklama getirdi. Savunma tarafı, söz konusu sahnenin bir sanat performansının parçası olduğunu ve American Psycho filmine gönderme amacı taşıdığını öne sürdü. Avukatlar ayrıca Jennifer An'ın çekim sırasında gönüllü olarak bulunduğunu, itiraz etmediğini ve seti terk etmeye çalışmadığını savundu.

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Kanye West
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