MasterChef Esra'ya ne oldu, neden ayrıldı? Somer Şef sert çıktı

MasterChef Türkiye'de 8. ana kadro yarışmacısının belirlendiği bölümde Esra'nın ekranda görünmemesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılırken, yarışmacının yarışmaya devam edip etmediği merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef Esra neden yok, yarışmadan ayrıldı mı? İşte Esra hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA NEDEN AYRILDI?

MasterChef Esra son bölümde yarışma sırasında ağlayarak "Yarışmak istemiyorum ben" dedi. Yaptığı tabaktan memnun olmayan Esra gözyaşlarını tutamadı. Tabağı beğenilmeyen Esra daha sonra arada ayrılık kararı aldı.

Daha sonra MasterChef jürileri Esra'nın kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Somer Şef "Yukarı gelmemeyi tercih etmiş. Herkes buraya hayalleri için geliyor madem buranın zorluğuna, eleştirisine dayanamıyorsan o zaman MasterChef'te ne işiniz var? İsteyen gelir istemeyen gider" dedi.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Yarışmaya Antalya'dan katılan Esra Türk'ün aslen Diyarbakırlıdır. MasterChef Esra, sektörde 1.5 yılı geride bıraktığını aslında daha fazla deneyime sahip olduğunu ancak geçmiş yıllarını sildiğini açıkladı.