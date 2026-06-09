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Kanye West’in eşi Bianca Censori'den yine cesur seçim!

Kanye West’in eşi Bianca Censori, rapçinin 49. yaş günü kutlamasında tercih ettiği cesur kıyafetiyle yine gündem oldu. Amsterdam’da görüntülenen Censori’nin iddialı tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kanye West’in eşi Bianca Censori'den yine cesur seçim!

Kanye West’in eşi Bianca Censori, ünlü rapçinin 49. yaş günü kutlamasında yine dikkat çekici bir tarz tercih etti.

Bianca Censori, iddialı bir kıyafetle Amsterdam sokaklarında görüntülendi. West'in eşi ön kısmında büyük bir açıklık bulunan ten rengi bir tulum giydi. Derin kesim nedeniyle göğüsleri neredeyse görünüyordu.

31 yaşındaki Avustralyalı yıldız, krem rengi açık burunlu topuklu ayakkabılar tercih ederken, kahverengi saçlarını ise 1960’ların glam stilini andıran kabarık örgülerle kullandı. Censori, rapçi eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kanye West’in eşi Bianca Censori den yine cesur seçim! 1

Çift, Amsterdam’da Kanye West’in 49. yaş gününü kutladı. Bianca Censori, doğum günü için sosyal medya hesabından romantik paylaşımlar yaptı.

Instagram Hikâyeleri’nde West’in dans ettiği bir fotoğrafı paylaşan Censori, “Doğum günün kutlu olsun, seni hayattan bile çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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Kanye West
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