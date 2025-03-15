Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'e veda! Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan... Hepsi oradaydı

Kardeş Payı dizisinde hayat verdiği ‘Büyük Hilmi’ karakteriyle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever 51 yaşında vefat etti. Yurtsever, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreni sonrası son yolculuğu uğurlandı.

Ünlü isimlerin akın ettiği anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Anma töreninin ardından cenaze Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

Levent'teki cenaze törenine ise Kardeş Payı dizisindeki rol arkadaşları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ayrı ayrı geldi.

Seda Bakan, Yurtsever’in cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayarak zor anlar yaşadı.

Ahmet Kural ise Yurtsever’in 16 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, en son kendisiyle yaz sonunda görüştüğünü dile getirdi.