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Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'e veda! Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan... Hepsi oradaydı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2025 14:22
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"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hafızalara 'Büyük Hilmi' karakteri ile kazınan Şinasi Yurtsever'e son görevleri için dizideki rol arkadaşları cenaze törenindeydi. Kardeş Payı oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan törene hepsi ayrı ayrı geldi...

Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'e veda! Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan... Hepsi oradaydı

Kardeş Payı dizisinde hayat verdiği ‘Büyük Hilmi’ karakteriyle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever 51 yaşında vefat etti. Yurtsever, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreni sonrası son yolculuğu uğurlandı.

CENAZEEEE

Ünlü isimlerin akın ettiği anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Anma töreninin ardından cenaze Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

Levent'teki cenaze törenine ise Kardeş Payı dizisindeki rol arkadaşları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ayrı ayrı geldi.

MURAT CEMCŞR

Seda Bakan, Yurtsever’in cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayarak zor anlar yaşadı.

SEDA BAKABNNN

Ahmet Kural ise Yurtsever’in 16 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, en son kendisiyle yaz sonunda görüştüğünü dile getirdi.

ahmet kural

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Murat Cemcir Seda Bakan Şinasi Yurtsever
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