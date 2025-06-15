Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert setlere geri dönüyor! İddialı diziye girdi

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Süsen' karakteri ile beğeni toplayan ve adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Lizge Cömert’in yeni adresi belli oldu.

Güzel oyuncu yeni sezonun en iddialı dizilerinden OGM Pictures’ın Çarpıntı dizisiyle el sıkıştı ve çalışmalara başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burcu Alptekin’in yöneteceği, yeni sezonda Star TV’de yayınlanacak olan dizide Lizge Cömert “Aslı Güneş” rolüne hayat verecek.

Genç oyuncu, “Çarpıntı”da kalp nakli bekleyen ve yapay kalp cihazıyla yaşayan bir genç rolüyle seyirci karşısına çıkacak.