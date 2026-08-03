Kaş Caz Festivali için geri sayım başladı! İşte program...

Akdeniz’in en büyüleyici duraklarından Kaş, bu yaz bir kez daha cazın rafine tınılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kaş Caz Festivali, 8. yılında MarineERA katkılarıyla 28–30 Ağustos tarihleri arasında Setur Marina’nın eşsiz atmosferinde müzikseverlerle buluşuyor.

Üç gün boyunca konserler, söyleşiler, gün doğumu dinletileri ve gece yarısına uzanan etkinliklerle zenginleşen festival, bu yıl “Kökler ve Göçler” teması etrafında şekilleniyor. Farklı coğrafyaların müzikal hafızasını bir araya getiren program, cazın evrensel dili üzerinden aidiyet, yolculuk, kültürel etkileşim ve ortak hafıza kavramlarını odağına alıyor.

Festivalin MarineERA'daki gündüz programı, müziğin ötesine geçen içerikleriyle dikkat çekiyor. Arkeoloji, tarih, denizcilik kültürü ve müziğin kesişiminde gerçekleşecek söyleşilerde katılımcılar; zamanın izlerinden liman kentlerinin hikâyelerine, sesin coğrafyasından kadim müzikal geleneklere uzanan farklı başlıklarda bir araya gelecek. Prof. Dr. Erol Murat Yıldız, Ahmet Ertürk, Prof. Dr. Havva İşkan, Julia Biel, Michel Godard, Derya Türkan ve Hakan Atala gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşecek buluşmalar, festivalin disiplinlerarası yaklaşımını güçlendirecek.

29 Ağustos sabahı saat 07.00'de Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek özel gün doğumu dinletisinde Emiran, Kaş’ın benzersiz atmosferinde dinleyicilere güne müzikle başlama deneyimi sunacak.

Akşam programı boyunca ana sahnede yer alacak Jazzmosis warm-up performansları festival enerjisini yükseltirken, Türkiye ve dünya caz sahnesinden önemli isimler Kaş’ta buluşacak. Festivalin ilk gününde Barış Demirel, Şenay Lambaoğlu ve çağdaş cazın güçlü seslerinden Julia Biel sahne alacak.

İkinci gün programında Öner Karaçuha Quartet, saksafon sanatçısı Anıl Şallıel’in çok katmanlı projesi 166 Days ve afro-funk ile soul etkilerini yüksek enerjili performanslarıyla buluşturan Jembaa Groove dinleyicilerle buluşacak.

Festivalin son günü ise Feride Hakim, farklı coğrafyaların müzikal mirasını özgün bir dille bir araya getiren Michel Godard ve doğu ile batı arasında kurduğu güçlü müzikal köprüyle öne çıkan Homeland performanslarına ev sahipliği yapacak. Tuluğ Tırpan, Serkan Çağrı, Mehmet Akatay ve Mehmet Özen’den oluşan Homeland, festivalin kapanış gecesinin dikkat çeken projelerinden biri olacak.

Her gece MarineERA katkılarıyla gerçekleşecek after party etkinlikleriyle festival ritmi gece yarısından sonra da devam edecek. Kaş Caz Festivali, sekizinci yılında yalnızca güçlü bir müzik programı sunmakla kalmıyor; doğa, tarih, kültür ve müziği aynı atmosferde buluşturarak katılımcılarına bütünsel bir deneyim vadediyor.

28–30 Ağustos tarihlerinde Setur Marina Kaş’ta gerçekleşecek festival, cazın özgür ruhunu Akdeniz’in zamansız dokusuyla buluşturmaya hazırlanıyor.