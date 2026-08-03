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'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek kızmıştı! Songül Karlı'nın oğlu annesinin boyunu geçti

Estetik operasyonlarla değişimiyle gündeme gelen türkücü Songül Karlı oğlunun yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla uzun süre gündem olan Karlı'nın oğlu Efe kocaman oldu.

'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek kızmıştı! Songül Karlı'nın oğlu annesinin boyunu geçti

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla ve yaptırdığı estetik operasyonlar ile dikkat çeken Songül Karlı zaman zaman adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak oğlunun yeni yaşını kutladı.

Sürekli bir yerlerin konuşuluyor diyerek kızmıştı! Songül Karlı nın oğlu annesinin boyunu geçti 1

Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla dikkat çeken Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş değişimiyle dikkat çekti.

Daha küçük yaşlarda annesinin estetikleri konusunda uyarılarda bulunan Efe Furkan Gümüş büyüdü kocaman oldu. Songül Karlı'nın boyunu geçen Efe'nin son haline sosyal medyada beğeni yağdı.

Sürekli bir yerlerin konuşuluyor diyerek kızmıştı! Songül Karlı nın oğlu annesinin boyunu geçti 2

Karlı'ya sosyal medyada; 'Aslanlar gibi olmuş', 'Oğlun kocaman olmuş', "Anne de oğul da değişmiş", 'Aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı.

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Songül Karlı
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