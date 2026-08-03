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Şahane Pazar dönüyor! Süheyl ve Behzat Uygur'dan yeni karar

Bir dönemin hafızalara kazınan eğlence programı Şahane Pazar, yıllar sonra bu kez farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Şahane Pazar dönüyor! Süheyl ve Behzat Uygur'dan yeni karar

Ekran tarihinin unutulmaz eğlence programı “Şahane Pazar”, 25 yıl sonra yepyeni bir formatla geri dönüyor.

Süheyl ve Behzat Uygur'un yıllarca milyonları ekran başına kilitleyen efsane programı, bu kez televizyon ekranlarından sahnelere taşınıyor.

Şahane Pazar dönüyor! Süheyl ve Behzat Uygur dan yeni karar 1

80 kişilik prodüksiyonla hazırlanan gösteride canlı orkestra, dans koreografileri, sürpriz konuklar yer alacak ve seyirci de eğlenceye aktif olarak dahil olacak.

Yarışmanın “Belediye Çukuru”, “Bardak Oyunu” ve “Yüzük Oyunu” gibi hafızalarda yer eden yarışmaları da sahnede özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak.

“Şahane Pazar Sahnede” Türkiye turnesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Behzat Uygur
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