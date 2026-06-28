Kazım Koyuncu filmini son anda bıraktı! Biran Damla Yılmaz yerine Şifanur Gül geldi

Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in uzun süredir üzerinde çalıştığı “Kazım” filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Karadeniz müziğinin “Şair Ceketli Çocuk” lakaplı efsane sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan filmin başrolünü Cem Yiğit Üzümoğlu oynayacak.
Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in yazdığı filmde sanatçının nişanlısı Gönül Bozoğlu karakterine hayat verecek oyuncu Biran Damla Yılmaz olmuştu.
Ancak güzel oyuncu bu projeden son anda çekildi.
Yılmaz'ın “Halef” dizisinin çekimleriyle çakışacağı için yer alamadığı filmin Gönül’ü başarılı oyuncu Şifanur Gül oldu.
Gül son olarak başrolünü oynadığı tabii’nin “Sumud” dizisindeki etkileyici performansıyla adından söz ettirmişti.
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