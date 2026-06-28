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Kazım Koyuncu filmini son anda bıraktı! Biran Damla Yılmaz yerine Şifanur Gül geldi

Kazım Koyuncu filminin başrol kadın yıldızı son anda değişti. Biran Damla Yılmaz'ın Halef'in çekimleri yüzünden projeyi son anda bıraktığı açıklandı. Yeni kadın başrol de belli oldu.

Kazım Koyuncu filmini son anda bıraktı! Biran Damla Yılmaz yerine Şifanur Gül geldi

Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in uzun süredir üzerinde çalıştığı “Kazım” filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Karadeniz müziğinin “Şair Ceketli Çocuk” lakaplı efsane sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan filmin başrolünü Cem Yiğit Üzümoğlu oynayacak.

Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in yazdığı filmde sanatçının nişanlısı Gönül Bozoğlu karakterine hayat verecek oyuncu Biran Damla Yılmaz olmuştu.

Ancak güzel oyuncu bu projeden son anda çekildi.

Kazım Koyuncu filmini son anda bıraktı! Biran Damla Yılmaz yerine Şifanur Gül geldi 1

Yılmaz'ın “Halef” dizisinin çekimleriyle çakışacağı için yer alamadığı filmin Gönül’ü başarılı oyuncu Şifanur Gül oldu.

Kazım Koyuncu filmini son anda bıraktı! Biran Damla Yılmaz yerine Şifanur Gül geldi 2

Gül son olarak başrolünü oynadığı tabii’nin “Sumud” dizisindeki etkileyici performansıyla adından söz ettirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz
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