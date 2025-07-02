Kenan İmirzalıoğlu Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisi ile ekrana dönüyor... Aylardır teklif yağıyordu

Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu uzun zamandır dizi projelerini reddediyordu. Kim Milyoner Olmak İster'i uzun yıllar sunan oyuncu programa da veda etti ve teklifleri değerlendirmeye başladı.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Kenan İmirzalıoğlu, OGM Pictures’in yeni projesi Aile Bir İmtihandır (A.Bİ.) dizisini kabul etti.

Henüz tüm detayları belli olmayan Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisinin özellikle hangi kanalda yayınlanacağı da en büyük merak konusu oldu. Başrol olarak dönen Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini heyecanlandırdı.

Sosyal medyada "Sonunda", "Heyecan doluyum", "Şükür kavuşturana" yorumları yapıldı.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU

Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) konusu şöyle:

Bazen aile hayattaki en zor sınavı olur insanın. Yıllar önce ailesine resti çekmiş bir adam, yıllar sonra bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınava tabi tutulacak; hayat onu ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorunda bırakacaktır.