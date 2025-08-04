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Kenan İmirzalıoğlu’nun A.B.İ. dizisinde yeni gelişme... 7 yıl sonra ekrana dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu’nun A.B.İ. dizisi için heyecanlı bekleyiş sürerken dizinin yönetmeni de belli oldu. Diziyi Taylan Biraderler yönetecek.

Kenan İmirzalıoğlu’nun A.B.İ. dizisinde yeni gelişme... 7 yıl sonra ekrana dönüyor
Kubra Akalın

Bir süredir dizilerde yer almayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ekranlara A.B.İ. ile geri dönüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri için görüşmeler sürerken diziye dair detaylar da geliyor.

Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve MelekS even’in yazdığı diziyle ilgili son gelen bilgiye göre Taylan Birader’ler çekecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç’li Kral Kaybederse” dizisini Cem Toluay’la beraber çeken Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler 'A.B.İ.'yi dönüşümlü olarak çekecek.

Kenan İmirzalıoğlu’nun A.B.İ. dizisinde yeni gelişme... 7 yıl sonra ekrana dönüyor 1

YEDİ YIL SONRA TELEVİZYONA DÖNECEK

Ekim ayına yetiştirilmesi planlanan dizinin çalışmalarının ay ortasında hızlanması bekleniyor. Dizide yıllar önce ailesiyle bağlarını koparıp uzaklaşmış olan cerrah Doğan’ın (İsim değişebilir) kardeşinin düğünü için memleketine gitmesiyle başlayan olayları ekrana taşıyacak.

“Bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım” sloganıyla ekrana taşınacak projenin diğer oyuncuları henüz belli olmadı.

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Kenan İmirzalıoğlu
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