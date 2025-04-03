Kenan İmirzalıoğlu TOGG'un yüzü oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemler devam ederken günden güne alevlenen boykot listeleri de gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin boykot çağrıları sonrası kadrodan çıkarılmalar ve gözaltılar peş peşe geliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listeleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok ünlü isim 2 Nisan'da tüketim boykotu çağrısında bulundu. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat da sosyal medya hesabından ülkede satın alımların durdurulacağı boykotuna yönelik paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu yaptığı boykot çağrısı sonrasında dizi kadrosundan çıkarıldı.

Sayısız ünlü isim paylaşım yapmayı tercih ederken, bazı ünlüler de hiç paylaşım yapmamayı tercih etti. Bu isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu oldu.

TOGG'UN REKLAM YÜZÜ OLDU!

Rol aldığı yapımlar ve sunduğu programlar kadar markaların da ilgi gösterdiği ünlü isim hakkında son dakika bilgisi paylaşıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu'nun Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası olan TOGG’un reklam yüzü olduğu öne sürüldü. Görüşmelerin 3 ay önce başladığı öğrenildi. Reklam filminin detayları şimdiden merak konusu oldu.