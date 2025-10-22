Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı gündemdeydi! Eleştirilere sert yanıt

'Aile Bir İmtihandır' dizisi ile uzun zaman sonra ekrana dönme hazırlığı yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu. Dizinin konusundan ziyade başrol olan ikili gündeme geldi.

Son dönemde dizilerde erkek başrollerinin kadın başrollerden daha yaşlı olmaları sık sık gündeme geliyordu. A.B.İ dizisinde başrol oynayan Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı da bir kısım tarafından eleştirildi.

Yaş farkı tartışmaları sürerken Kenan İmirzalıoğlu bir davette görüntülendi. Oyuncuya yaş farkı üzerinden yapılan eleştiriler soruldu.

Kenan İmirzalıoğlu eleştirilere sert çıkarak "Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım. Bu konularda bilgi sahibi olmadan konuşmak bana enteresan geliyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak... Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" dedi.

Öte yandan A.B.İ dizisinde Afra Saraçoğlu’yla kamera karşısına geçecek Kenan İmirzalıoğlu’nun, bölüm başı ücretinin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi.