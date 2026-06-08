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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal plajda 300 midye aldı

Bodrum'da tatil yapan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, bir plajda vakit geçirirken midyeciyi gördü. Çift arkadaş grubuna 300 midye ısmarladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal plajda 300 midye aldı

Son dönemde birlikte başrolü paylaşacakları konuşulan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal şu sıralar tatilde.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

İmirzalıoğlu ve Kobal, aralarında; Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal ve sevgilisi Eren Kesimer'in de yer aldığı arkadaş gurubuyla Gölköy'deki bir plajda görüntülendi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal plajda 300 midye aldı 1

Oyuncu çift, sahilde dolaşan midyeciyi görünce arkadaşlarına 300 midye ısmarladı.
Sinem Kobal, açtığı midyeleri arkadaşlarına ikram etti.

Gün boyunca dostlarıyla birlikte plajda sohbet eden çiftin keyifli anları, objektiflere böyle yansıdı.

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Kenan İmirzalıoğlu
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