Kendall Jenner doğum gününde sınırları zorladı! Tatil pozları sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, 3 Kasım’daki 30. yaş gününü lüks bir tatil villasında kutladı. Jenner, tatilinden paylaştığı cesur pozlarla Instagram’ı adeta ateşe verdi.

Güzel model, haftalığı 125 bin dolarlık ultra lüks villada geçirdiği tatilden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kendall, kumların üzerinde yalnızca yeşil bikini altı giyerek verdiği pozda, göğüslerini iki taşla kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

Bir diğer karede ise sadece beyaz bir havluyla poz veren Jenner, doğallığı ve cesaretiyle beğeni topladı.

285 milyon takipçisine tek bir hindistan cevizi emojisiyle seslenen modelin giyinmediği paylaşımı kısa sürede 1,3 milyon beğeni aldı.

Kendall’a ilk kutlama mesajlarından biri ablası Kim Kardashian’dan geldi. Kim, Instagram’dan paylaştığı mesajında “30. yaşın kutlu olsun. Bu yeni on yıl sana, çevrendekilere verdiğin sevgi kadar güzellik getirsin. Seni çok seviyorum Kenny!” ifadelerini kullandı.