Kendall Jenner Kürk Mantolu Madonna paylaşımı! Kürk Mantolu Madonna konusu?

Dünyanın en tanınmış modellerinden Kendall Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Jenner’ın, Sabahattin Ali’nin kült romanı Kürk Mantolu Madonna’nın İngilizce baskısını paylaşması kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti ve kitap yeniden gündeme geldi.

Ünlü modelin paylaşımı, Kürk Mantolu Madonna’nın popüler kültür içindeki yolculuğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 1943 yılında yayımlanan ve yıllar içinde klasikler arasına giren eser, son dönemde yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de geniş bir okur kitlesine ulaşmayı başardı.

Roman, Maureen Freely ve Alexander Dawe çevirisiyle 2016 yılında İngilizceye kazandırılmış, Penguin Classics etiketiyle yayımlanmıştı. Bu baskı sayesinde Kürk Mantolu Madonna, ABD ve Avrupa’da daha görünür hale gelirken, farklı kültürlerden okurların da ilgisini çekti.

Kendall Jenner’ın paylaşımıyla birlikte Sabahattin Ali’nin zamansız eseri yeniden konuşulurken, Türk edebiyatının evrensel gücü bir kez daha global gündemde yer buldu.

KÜRK MANTOLU MADONNA KONUSU

"Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor, rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum "Kürk Mantolu Madonna"yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum."

Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına (?) dair, yanıtlanması zor sorular soruyor.