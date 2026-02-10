Yeraltı dizisine sürpriz transfer! Kadroya yeni isim dahil oldu

NOW’un yeni dizisi Yeraltı, daha ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Güçlü hikâyesi ve temposuyla kısa sürede adından söz ettiren yapım, suç dünyasıyla devlet arasındaki ince çizgide ilerleyen anlatımıyla dikkat çekiyor. Dizinin başrolünde yer alan Deniz Can Aktaş, Haydar Ali karakteriyle hikâyenin merkezinde yer alıyor.

İLK İKİ BÖLÜM REYTİNG SİNYALİ VERDİ

Yayınlanan ilk iki bölümde karakter ilişkileri derinleşirken, cephelerin yavaş yavaş netleşmeye başladığı görüldü. Reytinglerdeki çıkış, Yeraltı’nın uzun soluklu bir yapım olacağının sinyalini verdi.

KADROYA YENİ İSİM

Dizide cezaevinde Bozo ile bilerek kurulan dostluk, ilerleyen bölümler için önemli bir kırılma noktası olarak öne çıkarken, kadroya sürpriz bir isim daha dahil oldu. Beyza Gümülcine, Avukat Hande karakteriyle Yeraltı evrenine giriş yaptı.

Hande karakterinin Bozo’nun safında yer alacağı ve onun çevresinde şekillenen planlarda aktif rol oynayacağı öğrenildi. Avukat kimliğiyle hikâyeye yeni bir boyut kazandıracak olan Hande, karakterler arasındaki güç dengelerini de değiştirecek gibi duruyor.

BEYZA GÜMÜLCİNE KİMDİR?

Beyza Gümülcine, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Sahne çalışmalarının ardından televizyon projelerinde yer almaya başlayan Gümülcine, geçmişte Sinan Akçıl’ın “Anlatamam” adlı şarkısının klibinde yer aldı. Akçıl’ın, bir pırlanta markasının reklamında gördüğü Beyza Gümülcine için ekibine “Bana bu kızı bulun” dediği, klipte birlikte kamera karşısına geçtikleri biliniyor.