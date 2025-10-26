MAGAZİN

Khloe Kardashian’dan cinsel hayat itiraf: Üç yıldan fazladır...

“The Kardashians”ın yeni sezonunda Khloe Kardashian’dan şaşırtan itiraf! Ünlü yıldız, üç yıldan fazladır kimseyle birlikte olmadığını ve hayatını tamamen çocuklarına ile işine adadığını söyledi.

“The Kardashians” dizisinin yedinci sezonu, Khloe Kardashian’dan gelen beklenmedik bir açıklamayla başladı. 41 yaşındaki reality yıldızı, ilk bölümde üç yıldan fazladır cinsel olarak aktif olmadığını samimi bir şekilde itiraf etti.

Khloe, şu anda kimseyle görüşmediğini ya da mesajlaşmadığını belirterek, tüm zamanını çocuklarına ve işine ayırdığını söyledi. Bu açıklama, Simon Huck ile yaptığı bir sohbette gündeme geldi.

Huck, Kourtney Kardashian’ın sağlıklı yaşam markası Lemme için hazırlanan yeni kampanyadan bahsederken Julia Fox’un dört yıllık cinsel perhizine değindi.

Simon, Julia’nın cinsel perhiz kararını ve “kendini keşfetme” temalı ürün kampanyasına katılımını anlatınca, Khloe gülerek “Ben üç yıldan fazladır seks yapmadım” dedi.

Khloe Kardashian’dan cinsel hayat itiraf: Üç yıldan fazladır... 2

Simon bu açıklama karşısında şaşırarak Khloe’ye biriyle görüşüp görüşmediğini sordu. Khloe ise net bir yanıt verdi: “Hayır. Mesajlaştığım kimse yok. Hatta kimsenin telefon numarası bile bende yok.”

Khloe’nin bu içten açıklaması kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

