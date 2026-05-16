Kariyerinin zirvesinde her şeyi bıraktı! Deli Yürek'in Zeynep'i bakın şimdi ne yapıyor

Miss Turkey 1998 birincisi olduktan sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek'deki Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş kariyerinin zirvesinde her şeyi bıraktı.

Evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Tokuş mesleğini de değiştirdi. Oyunculuğa ara veren Zeynep Tokuş kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Sosyal medyada da yoga temalı paylaşımlar yapan ve sınırları zorlayan Tokuş'un değişmeyen güzelliği de övgü topluyor.

Zeynep Tokuş'a sosyal medyada; 'güzelliği hiç değişmiyor', 'bakmalara doyamadım', 'muhteşem görünüyorsun' gibi yorumlar yapılıyor.