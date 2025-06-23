Kilo verince tarzı değişmişti! Şarkıcı Zara ne diyeti yaptığını açıkladı: Eleştiriler...

Son dönemde verdiği kilolarla magazin gündeminde adından söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, fit görünüme kavuşmasının sırrını verdi.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Zara kilo verince sahnede dekolteli seçimlerde bulunmaya başladı. Bu yüzden de eleştirilen Zara bir süre sonra kilosunu koruyamadı ve yeniden kilo aldı.

Hal böyle olunca Zara diyete döndü ve uyguladığı diyeti açıkladı.

Zara, “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet” dedi.

Ünlü isim, sosyal medyadaki eleştiriler için, “Oradaki eleştiriler kıymetli ve ben bunlardan besleniyorum” ifadelerini kullandı.