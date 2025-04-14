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Kim der 52? Sofia Vergara minik bikinisiyle sere serpe poz verdi

52 yaşındaki Sofia Vergara, havuz kenarında güneşlenirken minik bikinisiyle poz verdi. Vergara'nın iddialı pozu sosyal medyayı salladı. Ünlü isim formunu bakın nasıl koruyor.

Kim der 52? Sofia Vergara minik bikinisiyle sere serpe poz verdi
Kubra Akalın

Modern Family'deki rolüyle hafızalara kazınan Sofia Vergara, 52 yaşında yıllara meydan okuyor. Sofia Vergara, son olarakMadrid'de havuz kenarında dinlenirken, minik bir bikiniyle sere serpe uzanarak poz verdi.

İspanya seyahati sırasında şezlongda uzanıp güneşin tadını çıkarırken rahatlamış görünen Modern Family yıldızı, oldukça genç bir görünüm sergiledi.

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2009'dan 2020'ye kadar Modern Family dizisinde rol alan Sofia, güneş kremini tanıttığı fotoğrafını paylaşarak, "Yaz geldi!" notunu düştü.

Takipçileri oyuncunun genç görünümüne övgüler yağdırmak için yorum kutusuna akın ederek, paylaşımı karşısında hayrete düştüler.

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Güzel isim bu fit görünümünü ise sağlıklı beslenmeye borçlu. Sofia "Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum" demişti.

Mynet'in Sesi
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Sofía Vergara
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