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Kim Kardashian dalgalarla boğuştu! Şeffaf seçimiyle yine olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.02.2025 08:55
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Kim Kardashian son günlerde eski zamanlarına geri döndü ve plaj çekimleriyle adından söz ettirdi. Kim iddialı bikini seçimleri ve pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kim Kardashian dalgalarla boğuştu! Şeffaf seçimiyle yine olay oldu

Kim Kardashian, Los Angeles'taki plajda bu hafta gerçekleştirdiği neşeli fotoğraf çekiminde, dalgaların arasında zıplarken kıvrımlarını sergiledi.

44 yaşındaki SKIMS kurucusu, geçtiğimiz günlerde Ryan Murphy'nin yeni dizisi All's Fair için sahneler çekerken görüntülenmişti. Bu kez ise güneşin altında poz verdi.

Dört çocuk annesi, parlak mavi renkli, bağlamalı bikini altı ve derin dekolteli beyaz, yarı şeffaf bikini üstü tercih etti.

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Uzun, koyu saçları ortadan ayrılmış ve doğal bir şekilde omuzlarının üzerinden akıp gitmişti. Kardashian, o gün için doğal bir makyaj tercih etti ve dudaklarında nude tonlarında bir ruj kullanmıştı.

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Geçmişte de bu tarz pozlar vererek adından söz ettiren Kim yine olay oldu. Yarı şeffaf üstü suda ıslandığında Kim Kardashian göğüslerinin ortaya çıkmasını bile umursamadı.

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Kardashian fit görünümüyle de dikkat çekti. Ünlü isim, formunu nasıl koruduğuna ilişkin olarak, spor salonundayken çekilmiş fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

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Kim Kardashian
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