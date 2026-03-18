Kim Kardashian dev topuklarıyla düştü! Az kalsın başkasını da düşürüyordu

Kim Kardashian, Oscar gecesine damga vuran bir kazayla gündemde! Dev platform topuklarıyla yürümekte zorlanan ünlü yıldız, düşerken bir kadına tutununca o anlar sosyal medyada olay oldu.

Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, Oscar gecesine damga vuran bir kazayla gündeme geldi. Ünlü isim, Vanity Fair Oscar partisinde yürümekte zorlandığı dev topuklu ayakkabıları nedeniyle yere kapaklandı.

45 yaşındaki SKIMS kurucusu, geceye gitmek üzere aracına yöneldiği sırada dengesini kaybederek düştü. Altın rengi dar kesim Gucci elbisesiyle dikkat çeken Kardashian, yaklaşık 20 santimetreyi bulan topuklu ayakkabılarıyla yürümekte zorlandı. Ayak bileğini burkan yıldız, düşerken çevredeki bir kadına tutunmak zorunda kaldı ve “Ahh özür dilerim, ayak bileğim!” diyerek panik yaşadı.

Kısa sürede ekibi ve yakın arkadaşı tarafından ayağa kaldırılan Kardashian, yaşadığı talihsizliği hızlıca atlatmaya çalıştı. Hatta kırmızı halıya çıkmadan önce “Bir yürümeyi deneyeyim” diyerek ayakkabılarıyla tekrar yürümeyi denediği anlar kameralara yansıdı.

Tüm yaşananlara rağmen gecede iddiasından ödün vermeyen Kardashian, kırmızı halıda poz vermeyi ihmal etmedi.

