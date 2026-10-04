Kim Kardashian'ın çocukları için tuttuğu dadı sayısı ortaya çıktı!

Gerek özel hayatı gerek yaptığı paylaşımlar gerekse giydikleriyle her dönem adından söz ettiren bir isim Kim Kardashian. Skandalları, aşkları ve son dönemde çocuklarıyla da gündeme gelen Kim'in çocukları da artık konuşuluyor.

Kanye West ile evliliğinden North (13), Saint (10), Chicago (8) ve Psalm'ın (7) adında 4 çocuğu olan Kim Kardashian'ın çocuklarından en büyüğü North sık sık gündeme geliyor.

North'un Tiktok'ta yıldızlaşması, müzik dünyasına adım atması ve yaptırdığı piercingler yüzünden tepki çeken Kim her zaman çocuklarının bakımıyla ilgilenemiyor.



Kim Kardashian'ın dört çocuğunun bakımı için tam beş dadı çalıştırdığı ortaya çıktı. Ünlü yıldızın dadılarından biri her zaman görev başında bulunurken, diğer dört dadı dönüşümlü olarak çalışıyor.