Kim Kardashian milyarder bir avukat olacaktı ama başaramadı! Baro sınavını geçemedi

Hukuk eğitimi alan Kim Kardashian, geçen yılki başarısız girişiminin ardından California Barosu sınavına girmeye ara verme kararı aldı.

TMZ'nin haberine göre kaynaklar, 45 yaşındaki realite şov yıldızının şubat ayındaki sınava girmediğini ve temmuz ayında tekrar denemeyi planlamadığını söyledi. Sınava girmek isteyenlere yılda iki deneme hakkı veriliyor. Ancak Kardashian'ın 2027 yılına kadar sınavı tekrar denemeyi planlamadığı belirtildi.

Kardashian, California Eyaleti Barosu sınavına sadece bir kez girdi. Ancak hukuk staj programına giriş için gerekli olan California "bebek baro" sınavına da üç kez girdi ve nihayet 2021'de dördüncü denemesinde geçti.

Kardashian, temmuz ayındaki girişiminin ardından geçen kasım ayında California Barosu sınavında başarısız olduğunu itiraf etti.

Kardashian'ın hukuk kariyerini takip edenler için, sınavdan vazgeçme kararı haberi hiç de sürpriz olmadı. Aralık ayında, realite şov yıldızı, başarısızlığın özgüvenini kırdığını açıkça itiraf etmişti.

Kardashian daha önce 'Kardashians' adlı programın bir bölümünde eğitim süreci hakkında açıklamalarda bulunmuş, sınav için gereken yoğun çalışma nedeniyle ruh sağlığı sorunları yaşadığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Babası Robert Kardashian'ın izinden giderek avukat olmak isteyen realite şov yıldızı, California yasalarının izin verdiği şekilde, hukuk fakültesine alternatif olarak bir avukat veya yargıçtan eğitim alarak hukukçu olma yolunda ilerledi, Harvard Üniversitesi hukuk programını bitirdi.