Kim Kardashian reklamda başarısız olduğu baro sınavıyla dalga geçti!

Kim Kardashian, yeni enerji içeceği için çektiği esprili reklam filminde, daha önce geçemediği baro sınavına göndermede bulundu. 45 yaşındaki televizyon yıldızı, reklamda başarısızlığıyla dalga geçerek sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Kardashian, Temmuz 2025'te girdiği baro sınavını geçemediğini aylar sonra kamuoyuna açıklamıştı. Ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı yeni reklam filminde bu olaya mizahi bir dille değindi.

Reklamın dikkat çeken sahnelerinden birinde Kim Kardashian, müzeyi andıran bir ortamda şeffaf bir kutunun içinde otururken görülüyor. Yanından geçen bir kadın durup, "Baro sınavını gerçekten geçti mi?" diye soruyor.

Bunun üzerine arka plandaki opera müziği aniden kesiliyor ve Kardashian kendinden emin bir şekilde şu yanıtı veriyor: "Hayır, baroyu geçemedim. Ama çıtayı yükselttim."

Ardından not defterine yazmaya devam eden Kardashian'ın yanında yığınla dosya ve evrak ile birlikte Update enerji içeceği yer alıyor.

Reklamın başlangıcında basın toplantısı düzenleyen Kardashian, siyah deri kıyafeti ve güneş gözlüğüyle kameraların karşısına çıkıyor.

Kim Kardashian'ın başarısız olduğu baro sınavını mizahi bir dille reklama taşıması, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.