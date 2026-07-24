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Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyede! İlk görüntüler geldi

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AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturmada oyuncu Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye geldi. Ünlü isimlerin adliye çıkışındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyede! İlk görüntüler geldi 1

'SORULARI YANITLAMAYA GELDİK'
Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi.

Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyede! İlk görüntüler geldi 2

'BİLGİMİZE BAŞVURULDU'
İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan oyuncu Hazal Kaya, "Bilgimize başvuruldu sadece, gidiyoruz şimdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ruşen Çakır Hazal Kaya Özlem Gürses
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