Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyede! İlk görüntüler geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

'SORULARI YANITLAMAYA GELDİK'

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi.

'BİLGİMİZE BAŞVURULDU'

İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan oyuncu Hazal Kaya, "Bilgimize başvuruldu sadece, gidiyoruz şimdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır