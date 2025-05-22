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Kim Kardashian sonunda mezun oldu! O artık milyarder bir avukat

Dünyanın en ünlü reality şov yıldızlarından biriyken kurduğu şirketlerle hem ününü hem de kazancını artırıp kısa sürede milyarder olan Kim Kardashian şimdi de hukuk fakültesinden mezun oldu. Kardashian, avukat olma hayaline bir adım daha yaklaştı.

Kim Kardashian sonunda mezun oldu! O artık milyarder bir avukat
Öznur Yaslı İkier

Dünyanın en ünlü ve en çok konuşulan ailelerinden biri olan Kardashian ailesi şimdi de Kim Kardashian'ın mezuniyetiyle gündemde.

Avukat olmak istediğini 2019 yılında duyuran Kim Kardashian'ın hayalleri gerçek oluyor. 44 yaşındaki realite şov yıldızı, 6 yılın sonunda hukuk fakültesinden mezun oldu.

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Kardashian, aile ve arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen küçük bir törenle diplomasını aldı ve mezuniyet şapkasını taktı.

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Programda ona rehberlik eden avukat Jessica Jackson, Kardashian için “şimdiye kadar gördüğümüz en ilham verici isimlerinden biri” dedi.

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Kardashian sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Sonunda 6 yıl sonra hukuk fakültesini bitirdim!" ifadelerini kullandı.

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