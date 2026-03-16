Kim Kardashian yürümekte zorlandı! Altın elbisesi ve dev topukları olay oldu

Kim Kardashian, 2026 Academy Awards sonrası düzenlenen ünlü Vanity Fair Oscar Party’de tercih ettiği iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 45 yaşındaki yıldız, Gucci imzalı dar kesimli altın rengi elbisesiyle göz kamaştırdı.

Ancak Kardashian, aynalı platformu ve oldukça yüksek topuğu bulunan ayakkabıları nedeniyle kırmızı halıda ilerlerken adeta küçük adımlar atmak zorunda kaldı. Yürümekte zorlanan yıldızın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Birçok kullanıcı Kardashian’ın yürüyüşüne yorum yaparken bazıları “Bu ayakkabılarla yürümek bile zor, çok rahatsız görünüyor” dedi. Bazı kullanıcılar ise “Kıyafet harika ama adımları çok zorlanmış gibi” yorumunda bulundu.



Öte yandan birçok hayranı da Kardashian’ı savunarak görünümünü övdü.

Geceye Kardashian’ın annesi Kris Jenner ile kardeşleri Kendall Jenner ve Kylie Jenner de katıldı.