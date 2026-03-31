Kıskanmak bu akşam neden yok? Kıskanmak yayın akışından çıkarıldı

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Kıskanmak dizisi son anda yayın akışından çıkarıldı. Kıskanmak neden yok, Kıskanmak ne zaman? soruları izleyici tarafından merak ediliyor.



Özgü Namal'ın açıklamasıyla Kıskanmak'ın final yapacağı ortaya çıkmıştı. Namal "Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum" demişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra 31 Mart akşamı ekrana gelmesi planlanan Kıskanmak yayın akışından çıkarıldı. Ancak bu durumun finalle alakası yok.

Fısıldayan Adam adlı hesapta yer alan bilgiye göre; Kıskanmak, Milli Maç nedeniyle ekrana gelmeyecek.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Kosova-Türkiye maçı 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 21.45 olarak belirlendi.