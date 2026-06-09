Daha yeni boşanmıştı! Mehmet Ali Erbil'den yeni aşk iddiası! Bu defa yaş farkı 48...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla magazin gündeminde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
Ancak, söz konusu evlilik sadece 7 ay sürebildi. Çift, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı.
Şimdilerde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen ünlü şovmenin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Olcay Ünal Sert'in özel haberine göre; Erbil'in, Tiktok'ta tanıştığı 21 yaşındaki Eylem Çelik'le aşk yaşadığı iddia edildi. İkili arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.
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