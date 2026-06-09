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Daha yeni boşanmıştı! Mehmet Ali Erbil'den yeni aşk iddiası! Bu defa yaş farkı 48...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Gülseren Ceylan ile olan 7 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından ünlü ismin yeniden bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.

Daha yeni boşanmıştı! Mehmet Ali Erbil'den yeni aşk iddiası! Bu defa yaş farkı 48...
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla magazin gündeminde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

  1. kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Sarıyer’de evlenmişti.

Daha yeni boşanmıştı! Mehmet Ali Erbil den yeni aşk iddiası! Bu defa yaş farkı 48... 1

Ancak, söz konusu evlilik sadece 7 ay sürebildi. Çift, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı.

Şimdilerde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen ünlü şovmenin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Daha yeni boşanmıştı! Mehmet Ali Erbil den yeni aşk iddiası! Bu defa yaş farkı 48... 2

Olcay Ünal Sert'in özel haberine göre; Erbil'in, Tiktok'ta tanıştığı 21 yaşındaki Eylem Çelik'le aşk yaşadığı iddia edildi. İkili arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.

Daha yeni boşanmıştı! Mehmet Ali Erbil den yeni aşk iddiası! Bu defa yaş farkı 48... 3

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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