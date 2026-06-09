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Yılmaz Erdoğan tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Son olarak İnci Taneleri dizisiyle ekranlarda olan Yılmaz Erdoğan şimdi de yaşadığı çiftlik hayatıyla gündeme geldi. Tasını tarağını toplayıp Köyceğiz'e yerleşen Erdoğan paylaştığı karelerle beğeni topladı.

Yılmaz Erdoğan tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor
Öznur Yaslı İkier

Yılmaz Erdoğan, bir süredir yaşamını Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çiftlik evinde sürdürüyor.

Hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisinin final yapmasıyla birlikte şehri terk eden Yılmaz Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yılmaz Erdoğan tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor 1

Erdoğan, son olarak bahçe işleriyle uğraştığı anları ve köpekleriyle çekilen fotoğraflarını, "Yaşamak şahit olmak, suyla toprağın sevdasına" notuyla yayınladı.

Yılmaz Erdoğan tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor 2

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz hafta da pazardan alışveriş yaptığı kareleri "Köyceğiz'de pazar" notuyla paylaşmıştı.

Yılmaz Erdoğan tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor 3

ORGANİK TARIMLA UĞRAŞIYOR

Daha önce Köyceğiz'e yerleşme kararını anlatan ustan yönetmen, "İstanbul’daki hayatım sadece AVM'de kahve içmek, trafikte beklemek ve eve dönmekten ibaretti. Orada bir plato kurduk ve işi de oraya taşıdık. İnzivaya çekildiğim doğru değil, tam tersi daha çok çalışıyoruz. Tarla işlerimiz var; buğdaydan susama kadar her şeyi ekiyoruz" demişti.

Yılmaz Erdoğan tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor 4

Yılmaz Erdoğan'ın çiftliğinde; her yer portakal, mandalina, limon, zeytin, greyfurt ağacıyla dolu. Geniş bir ekip çiftçilik yaparak toprağı sürüp ekin ekiyor, ağaçlarla ilgileniyor.

Yılmaz Erdoğan tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor 5

Yılmaz Erdoğan tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor 6

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Yılmaz Erdoğan
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