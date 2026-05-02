Kıskanmak'ın Cihan'ı hemen harekete geçti! Bülent İnal o dizi ile görüşüyor

Son dönemde reytingleri bir hayli düşen Kıskanmak dizisinin fişi çekildi. Final kararı alınan Kıskanmak oyuncularından Bülent İnal ise hemen projeleri değerlendirmeye başladı.

Temmuz ayında sete çıkacak olan Ömür Usta dizisinden İnal'a teklif gitti.

Nurgül Yeşilçay (Ömür Usta) ve Gonca Vuslateri'nin (Nevra) başrolde olduğu Ömür Usta dizisinin Tunç karakteri için Bülent İnal ile görüşmeler yapılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nevra’yla mutsuz bir evliliği olan Tunç, Ömür Usta’yla karşılaşıp onun yaşam savaşı ve doğallığından çok etkileniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü isim Hilal Saral oturacak.