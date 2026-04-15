Kıskanmak neden yok? Son anda yayın akışından çıkarıldı

NOW TV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Kıskanmak neden yok? Seyirci bu soruyu merak ediyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yayınlanması beklenirken iptal kararı geldi.

NOW TV diziyi bir anda yayın akışından kaldırdı.

KISKANMAK FİNAL Mİ YAPTI?

Kıskanmak son zamanlarda reytinglerde düşüş yaşaması nedeniyle final yapacağı iddialarıyla gündeme geliyordu. Dizinin bir anda yayın akışından kaldırılma nedeni belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada dizinin bu haftaki bölümü için yeterli reklam toplanamayınca yayın akışından çıkarıldığını söyledi.

Öte yandan Özgü Namal'ın açıklamasıyla Kıskanmak'ın final yapacağı ortaya çıkmıştı. Namal "Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum" demişti.