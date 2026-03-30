MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kısmetse Olur Ayça Beğen 'veda' paylaşımıyla korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

Bir dönemin en çok konuşulan izdivaç programı Kısmetse Olur ile tanınan Ayça Ekin Beğen iddialara göre intihar girişiminde bulundu. Ayça Beğen'in veda paylaşımı herkesi korkuttu. Ayça Beğen'in sağlık durumu merak edildi.

2016 yılında yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasının öne çıkan isimlerden biri de Ayça Ekin Beğen sağlık durumu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Ayşe Beğen iddialara göre intihar girişiminde bulundu.

Instagram hesabından 'Hakkınızı helal edin' ifadesini kullandıktan sonra iletişimini kesen Beğen’e, durumdan şüphelenen yakınları ulaştı. Yaşanan bu kritik sürecin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ünlü ismi tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk etti.

AYÇA BEĞEN SAĞLIK DURUMU

Ayça Beğen hakkında yapılan bilgilendirme sonrası eski yarışmacının uzman doktorların gözetiminde olduğu ve gerekli tüm tıbbi işlemlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Ayça Ekin Beğen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.