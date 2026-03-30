Kısmetse Olur Ayça Beğen 'veda' paylaşımıyla korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

2016 yılında yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasının öne çıkan isimlerden biri de Ayça Ekin Beğen sağlık durumu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Ayşe Beğen iddialara göre intihar girişiminde bulundu.

Instagram hesabından 'Hakkınızı helal edin' ifadesini kullandıktan sonra iletişimini kesen Beğen’e, durumdan şüphelenen yakınları ulaştı. Yaşanan bu kritik sürecin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ünlü ismi tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk etti.

AYÇA BEĞEN SAĞLIK DURUMU

Ayça Beğen hakkında yapılan bilgilendirme sonrası eski yarışmacının uzman doktorların gözetiminde olduğu ve gerekli tüm tıbbi işlemlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”