Kısmetse Olur Çağrı Özer yine Nihat Hatipoğlu'nda! İftarda gelen soru şaşırttı! 'Erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?' Canlı yayında ilginç anlar

Nihat Hatipoğlu İle İftar programı Ramazan ayının gelmesiyle ekranlara döndü. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan 7'den 77'ye herkes merak ettiği soruları ünlü ilahiyatçıya soruyor.

Programın son bölümüne Kısmetse Olur yarışmasında tanıdığımız Çağrı Özer katıldı. Geçen sene de programa gelip soru soran Çağrı Özer bu sene de sorduğu soruyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

SORUSU ŞAŞIRTTI

Çağrı Özer "Hz. Havva, Hz. Adem'i yasak meyveyi yemeğe teşvik etmişse erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?" diye bir soru yöneltti ve o anlarda herkes gülümsedi.

Hatipoğlu ise 'Güzel bir soru. Düşündürücü bir soru. Ayete göre Havva Adem'i kandırmadı. Şeytan ikisini kandırdı. Adem ve Havva ikisi de şeytanın tezgahına geldiler. Çünkü bu meyveden yerlerse Cennette edebi kalacaklarına inandılar.' diyerek yanıt verdi.

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çağrı Özer'e 'Katılmadığın program kalmadı', 'Her sene çıkıyor' gibi yorumlar yapıldı.