Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan üzen haber! Hasta yatağından kadınları uyardı: "Erken tanı önemli"

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu bu sefer takipçilerini üzdü. Yaşadığı değişimle gündeme gelen Ayanoğlu, sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

GÖĞSÜNDE KİTLE BULDU!

Fenomen isim yaptığı paylaşımda göğsünde bulunan kitle nedeniyle ameliyat olduğunu duyurdu. Ayanoğlu, hasta yatağından yaptığı paylaşımla kadınları uyardı ve sürekli kontrole gitmeleri gerektiğini belirtti.

"Lütfen kadınlarımız yılda 1 kez doktora gidip muayene olun. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla. Erken tanı önemli." dedi.