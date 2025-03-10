MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan üzen haber! Hasta yatağından kadınları uyardı: "Erken tanı önemli"

Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan üzen haber! Hasta yatağından kadınları uyardı: "Erken tanı önemli"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
10.03.2025 18:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmet Olur Aşkın Gücü programında yaşadığı aşkla ve her bölüme damga vuran tavırlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu bu kez üzen haber geldi. Ameliyat olduğunu duyuran fenomen isim kadınları uyardı.

Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan üzen haber! Hasta yatağından kadınları uyardı: "Erken tanı önemli"

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu bu sefer takipçilerini üzdü. Yaşadığı değişimle gündeme gelen Ayanoğlu, sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

cansel-ayanoglu-10032025-1-w0mdq

GÖĞSÜNDE KİTLE BULDU!

Fenomen isim yaptığı paylaşımda göğsünde bulunan kitle nedeniyle ameliyat olduğunu duyurdu. Ayanoğlu, hasta yatağından yaptığı paylaşımla kadınları uyardı ve sürekli kontrole gitmeleri gerektiğini belirtti.

vcovovovcvc-txlu

"Lütfen kadınlarımız yılda 1 kez doktora gidip muayene olun. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla. Erken tanı önemli." dedi.

Mynet'in Sesi
"Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim" diyerek doktorun yeni tedavisini anlattı"Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim" diyerek doktorun yeni tedavisini anlattı
Havaalanında otoparka ödediği paraya isyan ettiHavaalanında otoparka ödediği paraya isyan etti
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı

Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı

Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.