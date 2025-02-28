MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur'un favori çiftlerindendi! Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan ilk kareler

Kısmetse Olur'un favori çiftlerindendi! Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan ilk kareler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 07:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kısmetse Olur yarışmasının favori çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel 9 yıl sonra aşklarına bir şans daha verdi. Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Kısmetse Olur'un favori çiftlerindendi! Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan ilk kareler

Kanal D ekranlarında 2015-2017 yılları arasında yayınlanan izdivaç programı 'Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Aycan Varış ve Onur Yüksel'in o dönem yaşadıkları aşk hafızalarda kalmıştı. Ünlü çift yıllar sonra yeniden bir araya geldiler ve aşklarına bir şans daha verdiler.

Programın favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıllık aranın ardından evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandılar.

aycan 1

Evlilik öncesi Bali'ye tatile giden çift, kendi aralarında resmi olmayan bir nikah kıymıştı.

AYCAN 2

YORUM YAĞDI

Aycan Varış ve Onur Yüksel çifti aileleri, arkadaşları ve dostlarının katıldıkları bir tören ile nişanlandılar. Ünlü çiftin nişandan kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

aycan 3

Aycan Varış ve Onur Yüksel'e; 'maşallah', 'tebrikler', 'mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
Programı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyorProgramı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor
Katy Perry uzay yolcusu! Tarih...Katy Perry uzay yolcusu! Tarih...
Anahtar Kelimeler:
Aycan Varış kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
HSK müfettişi ile zabit katibi arasında yasak aşk! Yarı çıplak basıldı

HSK müfettişi ile zabit katibi arasında yasak aşk! Yarı çıplak basıldı

Zelenskiy'e çok sert sözler sarf etmişti! Kritik anlaşma öncesi çark etti: "Bunu söylediğime inanamıyorum"

Zelenskiy'e çok sert sözler sarf etmişti! Kritik anlaşma öncesi çark etti: "Bunu söylediğime inanamıyorum"

CHP MYK'dan olağanüstü toplanma kararı

CHP MYK'dan olağanüstü toplanma kararı

Cinsel saldırıda bulunmuştu! Polis hakkında karar verildi

Cinsel saldırıda bulunmuştu! Polis hakkında karar verildi

G.Saray'ı kartlar kurtardı! Sarı-Kırmızılılar çeyrek finalde

G.Saray'ı kartlar kurtardı! Sarı-Kırmızılılar çeyrek finalde

Canlı yayında çağrıda bulundu! "Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli"

Canlı yayında çağrıda bulundu! "Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.