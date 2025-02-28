Kısmetse Olur'un favori çiftlerindendi! Aycan Varış ve Onur Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan ilk kareler

Kanal D ekranlarında 2015-2017 yılları arasında yayınlanan izdivaç programı 'Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Aycan Varış ve Onur Yüksel'in o dönem yaşadıkları aşk hafızalarda kalmıştı. Ünlü çift yıllar sonra yeniden bir araya geldiler ve aşklarına bir şans daha verdiler.

Programın favori çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel, 9 yıllık aranın ardından evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandılar.

Evlilik öncesi Bali'ye tatile giden çift, kendi aralarında resmi olmayan bir nikah kıymıştı.

YORUM YAĞDI

Aycan Varış ve Onur Yüksel çifti aileleri, arkadaşları ve dostlarının katıldıkları bir tören ile nişanlandılar. Ünlü çiftin nişandan kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aycan Varış ve Onur Yüksel'e; 'maşallah', 'tebrikler', 'mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.