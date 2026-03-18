Kıvanç Tatlıtuğ'a partner bulunamıyor! Dönence'de başrol krizi

Dijital platformda yayınlanması planlanan Dönence dizisi, daha çekimler başlamadan gündemden düşmüyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı projede kadın başrol arayışı çıkmaza girdi.

İlk olarak Pınar Deniz ile anlaşma sağlansa da ünlü oyuncu, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde yer almak için projeden son anda ayrıldı. Ardından gündeme gelen Burcu Biricik de teklifi geri çevirince dizideki partner krizi daha da derinleşti.

Onedio'da yer alan habere göre; çekim takvimi belirsizliğini korurken, yapım ekibinin arayışları devam ediyor.

3 MİLYON TL'Yİ REDDETTİ

Yargı dizisinin ardından setlere ara veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan'dan gelen teklif sonrası Dönence dizisinden ayrıldı. Oyuncu diziden bölüm başı 3 milyon TL alacaktı.