Kıvanç Tatlıtuğ gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kurt Efe'yi paylaştı! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından oğlu Kurt Efe ile birlikte çekilen yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Fransa’da 2016 yılında Başak Dizer ile evlenen Tatlıtuğ, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ile yaptığı bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tatlıtuğ’un Instagram’da paylaştığı poz, “Velespit (bisiklet) candır” notuyla dikkat çekti. Ayrıca, fotoğrafına Erkin Koray’ın ‘Şaşkın’ şarkısını da ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğ, evlat sahibi olmanın çok özel bir duygu olduğunu belirterek, oğlunun gelişimini izlerken zaman zaman duygusal anlar yaşadığını ifade etmişti.

DUYGUSAL SÖZLER

Tatlıtuğ, daha önce yaptığı açıklamada, oğlunun gelişiminin kendisini de büyüttüğünü ve her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ettiğini dile getirmişti. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu içten paylaşımı, takipçilerinden yoğun yorum ve beğeni aldı.