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Kızıl Goncalar'a taze kan! Esra Ronabar diziye dahil oluyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 15:27
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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisine yeni bir isim katılıyor. Güzel oyuncu dizide bakın hangi role hayat verecek.

Kızıl Goncalar'a taze kan! Esra Ronabar diziye dahil oluyor

Faruk Turgut’un patronluğunu üstlendiği Gold Film'in NOW için çektiği Kızıl Goncalar dizisinin bugün akşam 38. bölümü ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu dizinin kadrosuna bir başarılı oyuncu daha dahil oluyor.

Ünlü oyuncu Esra Ronabar, Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümlerinde yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Ronabar, psikolog Özge karakterine hayat verecek.

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KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Kızıl Goncalar 38. Yeni bölümüyle 17 Şubat 2025 tarihinde izleyicisi ile NOW TV ekranlarında buluşacak. Yeni bölümde neler olacak, izleyenleri neler bekliyor. Aziz’in manipülasyonları ve Cüneyd’in kendi içindeki hesaplaşmaları, Levent’in Selim’in sırrını keşfetmek için çaba sarfetmesi gibi konular izleyiciye verilecek gibi görülüyor. Cüneyd’in ruh hali değişimleri yüzünden Zeynep’in huzursuzluğu artacak gibi görülüyor. Meryem ise bu durum karşısında kızına yardım etmek için elinden geleni yapacaktır. Aziz’in planları ve dergâhtaki güç olayları izleyiciye aktarılacak.

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Kızıl Goncalar
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