Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü! İki oyuncu birden diziden ayrılıyor...

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar ikinci sezonu ile yayın hayatına devam eden Kızıl Goncalar, yeni bölümleriyle ses getiriyor. Yeni oyuncuların dahil olduğu dizinin hikayesi tansiyonu yüksek bir şekilde devam ederken diziden yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

Geçtiğimiz bölümde Can Kızıltuğ fenomen diziden ölerek ayrılmıştı. Şimdi ise dizinin başın itibaren kadroda olan iki oyuncu daha Kızıl Goncalar'a veda ediyor.

SENARYO GEREĞİ GİDİYORLAR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre fenomen dizinin Hande’si Duygu Sarışın ile Seçkin’i Tuğrul Tülek senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşeceklerini açıklamıştı. İki başarılı oyuncu diziye veda ediyor.

“Kızıl Goncalar”a yakında psikolog Özge rolüyle Esra Ronabar’ın dışında bir oyuncu daha gelecek. Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza rolüyle ekibe katılacak oyuncunun kim olacağı henüz belli olmadı.