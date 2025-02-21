MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü! İki oyuncu birden diziden ayrılıyor...

Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü! İki oyuncu birden diziden ayrılıyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.02.2025 00:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinden ilk sezondan itibaren projede yer alan iki oyuncu ayrılıyor. Dizideki yaprak dökümü devam ederken, yeni oyuncular da kadroya dahil oluyor.

Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü! İki oyuncu birden diziden ayrılıyor...

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar ikinci sezonu ile yayın hayatına devam eden Kızıl Goncalar, yeni bölümleriyle ses getiriyor. Yeni oyuncuların dahil olduğu dizinin hikayesi tansiyonu yüksek bir şekilde devam ederken diziden yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

Kizil-Goncalar-113492-large-imag

Geçtiğimiz bölümde Can Kızıltuğ fenomen diziden ölerek ayrılmıştı. Şimdi ise dizinin başın itibaren kadroda olan iki oyuncu daha Kızıl Goncalar'a veda ediyor.

SENARYO GEREĞİ GİDİYORLAR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre fenomen dizinin Hande’si Duygu Sarışın ile Seçkin’i Tuğrul Tülek senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşeceklerini açıklamıştı. İki başarılı oyuncu diziye veda ediyor.

duygu_sarisin_1727109282_3463566

“Kızıl Goncalar”a yakında psikolog Özge rolüyle Esra Ronabar’ın dışında bir oyuncu daha gelecek. Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza rolüyle ekibe katılacak oyuncunun kim olacağı henüz belli olmadı.

Motorcu oldu, pozlarına yorum yağdı! Motorcu oldu, pozlarına yorum yağdı!
Mynet'in Sesi
Kahveye gitti! Amcalarla birlikte verdiği pozlar olay oldu!Kahveye gitti! Amcalarla birlikte verdiği pozlar olay oldu!
Bu akşam TV'de ne var? Bu akışa göz atmadan plan yapmayın!Bu akşam TV'de ne var? Bu akışa göz atmadan plan yapmayın!
Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anderlecht - Fenerbahçe maçı hakem tarafından durduruldu!

Anderlecht - Fenerbahçe maçı hakem tarafından durduruldu!

Galatasaray'ın elenmesinin ardından ortalık yıkıldı! "Okan Buruk'un gidişi artık çok yakın"

Galatasaray'ın elenmesinin ardından ortalık yıkıldı! "Okan Buruk'un gidişi artık çok yakın"

AZ Alkmaar maçında Günay Güvenç fırtınası!

AZ Alkmaar maçında Günay Güvenç fırtınası!

Tüm dünya Galatasaray taraftarının maçtaki hamlesini konuşuyor! İlk 10 dakikada paylaşım rekoru kırdı

Tüm dünya Galatasaray taraftarının maçtaki hamlesini konuşuyor! İlk 10 dakikada paylaşım rekoru kırdı

Macron'dan Trump'a sert tepki: "Bu senin kumaşın değil! Putin'e karşı zayıf olamazsın"

Macron'dan Trump'a sert tepki: "Bu senin kumaşın değil! Putin'e karşı zayıf olamazsın"

MHP'den Askıda 9 Gülek Buğday Projesi: Sıkıntıların farkındayız!

MHP'den Askıda 9 Gülek Buğday Projesi: Sıkıntıların farkındayız!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.