Kızılcık Şerbeti 132. bölüm reytingi uçtu!

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 10 Nisan Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümü büyük bir reyting artışı yaşadı. 4. sezonunda tam 8 reytinge dayanan Kızılcık Şerbeti'nin bu ani yükselişinin sebebi merak edildi.

Yeni bölümde üç kategoride de reyting yükselten Kızılcık Şerbeti'nin 2 puan birden artış yaşadığı görülürken fenomen dizi 8 reytinge dayandı. Onedio'da yer alan habere göre; reyting uzmanı, Kızılcık Şerbeti'nin bir anda yaşadığı bu artışın sebebini açıkladı.

"Eve düşen yıldırım... Evin ortasına yabancı bir çocuk atıp 'bunun annesi kim' sorusunu sorup cevabı bölüme saklayınca fragman %30 yüksek gitmişti. Orta blokta Cemo-Başak yüzleşmesinde de bir anda +1 puan artması bunu gösteriyor gibi..."