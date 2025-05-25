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Kızılcık Şerbeti Meri diziden ayrıldı! Şebnem Bozoklu'ya veda mesajları peş peşe geldi

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, diziden ayrıldı. Dizinin oyuncularından Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Bozoklu için veda paylaşımında bulundu.

Kızılcık Şerbeti Meri diziden ayrıldı! Şebnem Bozoklu'ya veda mesajları peş peşe geldi
Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalini 30 Mayıs Cuma günü yapacak. 103. bölümde sezon finali yapacak olan Gold Film imzalı diziye son olarak Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun vedası damga vurmuştu. Dizide bir veda daha yaşandı.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, diziye veda etti. Çekimlerin ardından sette Bozoklu için pasta kesildi.

Ceren Karakoç, o anları sosyal medya hesabından; "Ne yazsam ona olan sevgimi anlatamayacak. Seni çok seviyorum canım" notuyla yayımladı.

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Ceren Karakoç'un ardından Sıla Türkoğlu Şebnem Bozoklu'ya şu sözlerle veda etti:

Sıla Türkoğlu: Gelip geçici şeylerin içinde bana hiç geçmeyecek bitmeyecek dostluk, ablalık, öğretmenlik yaptığın için ne kadar teşekkür etsem az... Bu benim için sadece işe veda ettiğin bir gün. Yoksa her yerdeyiz bundan sonra. Seni çok seviyorum.

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Batuhan Bozkurt Yüzgüleç de rol arkadaşına "Gönlünün sınırı olmayan biri..." sözleriyle veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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